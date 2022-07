Anitta passa por cirurgia de quatro horas e deve receber alta médica no sábado

Cantora foi diagnosticada com endometriose e está internada em São Paulo desde a última semana

Reprodução/Instagram/@anitta Com diagnóstico de endometriose, Anitta precisou passar por uma cirurgia



A cantora Anitta passou por uma cirurgia, nesta quarta-feira, 20, após ser diagnosticada com endometriose. Em nota, o Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde a artista está internada desde a última semana, afirmou que o procedimento, minimamente invasivo, durou cerca de quatro horas e que Anitta reagiu bem à cirurgia. A previsão é que a cantora tenha alta médica no sábado, 23.

A endometriose, doença que acomete 6,5 milhões de mulheres no Brasil, ganhou repercussão nos últimos dias depois que a cantora Anitta revelou ter recebido diagnóstico. O dado sobre a ocorrência entre brasileiras faz parte de um levantamento feito em 2020 pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). No mundo, são 176 milhões de casos. Endometriose é uma condição inflamatória crônica originada pelo crescimento anormal de células do endométrio fora do útero. Dores fortes em cólica no período menstrual, até mesmo com dores incapacitantes, são alguns dos sintomas mais comuns. Também são comuns dores nas relações sexuais.