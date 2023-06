Anitta comenta boatos de que estaria namorando Juliette

Cantora usou as redes sociais para reagir de maneira bem-humorada aos boatos sobre um suposto relacionamento com a vencedora do ‘BBB 21’

Reprodução/Instagram/anitta/03.09.2021 Recentemente, Anitta e Juliette curtiram férias na Croácia e na Grécia



A cantora Anitta usou as redes sociais para comentar os rumores de que estaria namorando Juliette. Ao longo das últimas semanas, quando as duas estiveram de férias juntas, boatos sobre uma relação entre a funkeira e a vencedora do ‘BBB 21‘ ganharam forças na internet. Em seu perfil no Twitter, Anitta reagiu aos rumores de forma bem humorada, garantindo que as duas são apenas amigas e estão solteiras. “E eu que acabei de descobrir que existe uma fic (sic) no Twitter de que eu e Juliette estamos namorando HAHAHAHAHHAA tipo… uma com a outra… Hahahaha a gente é irmã. E solteiras”, escreveu a cantora em seu perfil. Recentemente, as duas curtiram férias na Croácia e na Grécia. Na sexta-feira, 23, Anitta lnaçou o clipe de “Funk Rave”, primeira faixa de seu novo álbum, que ainda não tem data de estreia.