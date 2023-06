Com homenagem a George Michael, Elton John faz último show da carreira no Reino Unido

Na reta final de sua longa e icônica carreira, o cantor Elton John, 76, fez seu último show no Reino Unido na noite deste domingo, 25. A apresentação aconteceu durante o Festival Glastonbury, realizado na Fazenda Worthy Farm. O show faz parte da turnê “Frarewell Tour”, que marcará a despedida do artista dos palcos. Na plateria, diversos famosos prestigiaram a apresentação, incluindo o piloto Lewis Hamilton, os atores Aaron Taylor Johnson e Anya Taylor-Joy e o marido de Elton, David Furnish. No palco, nomes como Brandon Fowers (vocalista da banda The Killers) e Rina Sawayama dividiram o microfone com Elton em algumas canções. Um dos pontos altos do show foi uma homenagem ao cantor George Michael, que morreu em 2016 e faria 60 anos no domingo. “Um dos cantores e compositores mais fantásticos da Grã-Bretanha foi George Michael. Ele era meu amigo, uma inspiração e hoje faria 60 anos, então quero dedicar esta música à sua memória e toda as canções que ele nos deixou, que são tão lindas. Esta é pra você, George”, disse, Elton, emocionado no palco, antes de cantar “Don’t Let The Sun Go Down On Me”, parceria dos dois.

Elton John just played his last UK show tonight at Glastonbury with an awesome tribute for George Michael on what would’ve been his 60th Birthday playing "Don’t Let The Sun Go Down On Me" pic.twitter.com/3XRdF6FgC3

— Wu Tang is for the Children (@WUTangKids) June 26, 2023