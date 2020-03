Anitta queria estar no BBB 20 para evitar coronavírus: ‘Se livraram’

Reprodução/Instagram

Anitta usou as redes sociais nesta quinta-feira (12) para falar sobre o novo coronavírus. A cantora disse que acordou com “desejo de estar no Big Brother Brasil”, pois os participantes do reality show não estão sabendo sobre a pandemia de covid-19.

“Eles não estão sabendo desse inferno que estão fazendo a gente viver. O tempo inteiro falando disso, botando medo nos outros. Eles estão lá, quando entraram, se livraram desse estresse”, afirmou.

Anitta está passando uma temporada nas Maldivas e estender o período de descanso por lá talvez seja uma opção. Na série de vídeos que publicou no Instagram, Anitta imaginou um mundo em que só os participantes do BBB 20 sobrevivessem após a pandemia de coronavírus.

“Já pensou vai embora todo mundo, acaba todo mundo, e só fica os povo que foi para o BBB? Como é que eles iriam descobrir, hein? Quem será? Eles estão lá, começa acabar tudo…só sobrou eles. Começa a parar de entrar no ar, de receber comida”, refletiu.

A cantora disse que irá se inscrever na próxima edição do reality show da TV Globo para ficar segura. “Do jeito que o mundo está, cada dia muda um negócio, vou estar lá dentro protegida. O próximo BBB estou lá dentro, que até lá já criaram um outro vírus, um outro negócio”, concluiu.

*Com Estadão Conteúdo