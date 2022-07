Anitta defende legalização da maconha e pede o apoio de Lula; assista

‘Sou super a favor da legalização das drogas para que as pessoas possam ter empresas que pagam impostos e geram empregos’, declarou a cantora

Anitta pediu em uma live para Lula apoiar a legalização da maconha



A cantora Anitta defendeu a legalização da maconha durante uma live que realizou com o rapper Filipe Ret no Instagram. Durante o papo, que aconteceu na última terça-feira, 12, a artista disse que acredita que essa é uma forma de gerar empregos e de acabar com as milícias. “Eu, Anitta, não posso fumar porque tenho alergia a fumaça, até no meu show eu não posso usar aquela fumacinha que fico toda f*dida para cantar, porém eu sou super a favor da legalização das drogas, da maconha, para que as pessoas possam ter empresas legalizadas que pagam impostos e geram empregos. Acabando com essa guerra que só quem ganha são os ricos, as milícias, e só quem morre é o podre”, declarou a poderosa.

Na visão da cantora, independente da legalização, as pessoas vão continuar fumando, por isso, acha que o melhor caminho é produzir e vender a droga de uma forma que não seja ilegal. “O povo vai continuar usando do mesmo jeito, entendeu? Nunca vi o Ret vendendo droga para ninguém, ele fuma maconha, faz as coisas dele e está tudo certo. Por mim, tinha mais que virar empresa que paga imposto ao invés de deixar esse povo rico, lavando dinheiro sei lá como.” A artista, que recentemente declarou apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais deste ano, pediu ajuda ao pré-candidato do PT. “Será que o Lula apoia isso, gente? Apoia isso aí, Lula. Estou te dando o maior ‘apoião’. Apoia essa legalização aí para nós”, pediu a dona do hit Envolver.

simplesmente @Anitta defendendo o @FilipeRet e legalização da maconha, eu amo essa amizade e essa troca, meu deus tudo que eu pedi pic.twitter.com/9mzJogni2g — ana clara ❤️‍🔥 (@naclaradutra) July 12, 2022