Anitta revela se vai votar em Lula ou Bolsonaro; confira

Em série de postagens nas redes sociais, cantora soltou o verbo sobre a disputa política para presidência

Reprodução/Instagram/anitta Anitta disse nas redes sociais que irá votar em Lula e ajudará 'no que for possível' a divulgar sua campanha



Na tarde desta segunda-feira, 11, a cantora Anitta publicou uma série de tweet em que revela seu voto para presidente nas eleições de outubro. Segundo ela, o escolhido foi Luís Inácio Lula da Silva (PT). Anteriormente, a artista tinha dito que não se identificava com nenhum dos candidatos à presidência e acabou reiterando essa opinião. “A partir deste momento eu sou Lulalá primeiro turno. E lutarei por uma novidade na política presidencial brasileira nas próximas eleições”, escreveu Anitta. Em sequência, a cantora respondeu aos que lhe dizem ‘vai lá defender ex-presidiário’. “Ex presidiário também é gente e uma das minhas crenças políticas é que o sistema carcerário brasileiro dê oportunidades aos presos de aprenderem coisas novas, terem a oportunidade de mudar de vida e se reinserir na sociedade diminuindo a reincidência criminal”. Diversas vezes Anitta já se opôs aos pensamentos do presidente Jair Bolsonaro (PL), mas fez questão de ressaltar que seu posicionamento político nas próximas eleições não é questão de partido. “Não sou petista e nunca fui. Mas este ano estou com Lula e quem quiser minha ajuda pra fazer ele bombar aqui na Internet, tik tok, twitter, instagram é só me pedir que estando ao meu alcance e não sendo contra lei eleitoral eu farei”, concluiu.

