Anitta faz aparição surpresa no Coachella

Cantora participou do show do cantor Peso Pluma e cantou a música Bellakeo

Reprodução/X/@bchartsnet Anitta se apresenta no Coachella ao lado de Peso Pluma



A cantora Anitta surpreendeu o público do Coachella ao fazer uma apresentação surpresa no festival. Ela participou do show do cantor Peso Pluma durante a madrugada deste sábado (20). Juntos, eles cantaram a música Bellakeo, que alcançou o sétimo lugar na lista global da Billboard em janeiro. Pluma agradeceu a presença da cantora, chamando-a de “rainha do Brasil”. Anitta já se apresentou no Coachella como atração oficial do lineup em 2022. Além dela, outros artistas brasileiros como Seu Jorge, Emicida, Céu, Pabllo Vittar e Ludmilla também já passaram pelos palcos do festival.

Peso Pluma convida Anitta para cantar o hit “Bellakeo” com ele no palco do #Coachella pic.twitter.com/28jB2MYJ2d — BCharts (@bchartsnet) April 20, 2024

*Reportagem produzida com auxílio de IA