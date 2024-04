Lauryn Hill, Wyclef Jean e Mano Brown são atrações de festival de música em SP

Shows do “Chic Show – 50 anos de black music” acontecem no dia 13 de julho no Allianz Parque; ingressos começam a ser vendidos na próxima segunda-feira (22) e custam de R$ 200 a R$ 560

Divulgação Cantora Lauryn Hill comemora nos palcos os 26 anos do icônico álbum 'The Miseducation of Lauryn Hill'



O festival “Chic Show” traz ao Brasil os artistas Lauryn Hill, Wyclef Jean, Jimmy “Bo” Horne e YG Marley, que fazem shows no dia 13 de julho no Allianz Parque, em São Paulo. A primeira edição do evento celebra os 50 anos da “black music” e dos bailes realizados nos anos 1970 e 1980 no estádio, quando se chamava clube Palmeiras. A principal estrela da noite, a cantora Lauryn Hill, comemora nos palcos 26 anos do icônico álbum “The Miseducation of Lauryn Hill”. Sua música reverbera, ainda, na produção de seu filho YG Marley, que aproveita a apresentação em São Paulo, para apresentar novidades, como o single “Praise Jah in the Moonlight”, produzido por ela, e que em apenas três meses já acumula 45 milhões de visualizações. Os dois foram, inclusive, um dos assuntos mais comentados do Coachella, no último dia 14. Já Wyclef Jean revive os grandes sucessos do grupo Fugees, banda que dividia com Lauryn Hill, e hits da carreira solo.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Entre as atrações nacionais do “Chic Show – 50 anos de black music” estão Mano Brown, Criolo, Rael, Sandra de Sá, além dos DJs residentes da época dos bailes que ocorriam no antigo Palestra Itália: Luciano, Grandmaster Ney e Preto Faria. Os ingressos custam R$ 200 (cadeira superior), R$ 340 (cadeira inferior), R$ 260 (pista com acesso ao front stage) e R$ 560 (área vip). As vendas começam na próxima segunda-feira (22) nas bilheterias do Allianz Parque e no site do evento.

Veja clipe clássico de Lauryn Hill