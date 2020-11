Anitta fica chocada com ida de Crivella para o 2º turno no Rio: ‘Alguém me explica?’

Cantora usou as redes sociais para demonstrar indignação com o resultado da eleição municipal

A cantora Anitta, que foi muito criticada nas eleições presidenciais de 2018 por não se posicionar, decidiu expor sua opinião nas redes sociais ao ver que Marcelo Crivella, do Republicanos, vai disputar o segundo turno das eleições no Rio de Janeiro com Eduardo Paes, do DEM. “Alguém me explica o Crivella indo pro segundo? Meu Jesus de misericórdia, o que tá acontecendo mundão?????”, indagou a artista no Twitter e diversos seguidores comentaram que estavam com o mesmo sentimento de indignação. No início do domingo, a poderosa também incentivou seu público a ir às urnas: “Não deixem de exercer o papel de vocês como cidadãos! Nosso país precisa de nós”. O atual prefeito do Rio recebeu o apoio do presidente Jair Bolsonaro na sua campanha e conseguiu 21,90% dos votos válidos, já o ex-prefeito da cidade, Paes, teve 37,01% dos votos. O segundo turno acontece no dia 29 de novembro.

