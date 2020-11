Eleições no RJ: Eduardo Paes disputará segundo turno contra Marcelo Crivella

Candidato do DEM alcançou 37,0% dos votos válidos, ante 21,9% do atual prefeito, filiado ao Republicanos; pesquisa Datafolha divulgada no sábado, 14, mostra que Paes venceria Crivella no segundo turno

Eduardo Paes (DEM) e Marcelo Crivella (Republicanos) vão disputar o segundo turno das eleições pela Prefeitura do Rio de Janeiro. O candidato do DEM obteve 37,0% dos votos válidos, contra 21,9% do atual prefeito, com 100% das urnas apuradas, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Para a contagem dos votos válidos, são excluídos os brancos e nulos. O resultado confirma o cenário apontado pela pesquisa Datafolha na véspera do primeiro turno, que apontava Paes com 40% dos votos válidos, ante 18% de Crivella, 13% de Martha Rocha e 10% de Benedita da Silva. O levantamento do instituto, divulgado neste sábado, também apontou o favoritismo de Eduardo Paes no segundo turno contra o bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus, braço político do Republicanos – Paes tem 57% das intenções de voto, contra 22% de Crivella; brancos e nulos são 20% e 1% não sabe em quem votar.

Pesquisa Ibope de boca de urna divulgada por volta das 17h indicava Eduardo Paes com 39% dos votos válidos, seguido por Crivella, com 20%, Benedita da Silva, com 14%, e Martha Rocha, com 11% – a margem de erro é dois pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança, de 99%. A campanha no Rio de Janeiro foi marcada pelo embarque do presidente Jair Bolsonaro à candidatura de Marcelo Crivella na reta final, a fim de evitar que o prefeito ficasse de fora do segundo turno. Bolsonaro prometeu “entrar de cabeça” na campanha do candidato do Republicanos ao deputado federal Otoni de Paula (PSC-RJ), um de seus aliados mais fieis no Congresso Nacional. O segundo turno da eleição municipal será disputado no dia 29 de novembro.