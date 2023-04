Anitta fica chocada com parabéns ao celebrar aniversário em teatro de sexo: ‘Passada’

Cantora fez várias celebrações para comemorar seus 30 anos e uma delas foi em Amsterdã, na Holanda

Reprodução/Instagram/anitta Anitta completou 30 anos no último dia 30 de março



A cantora Anitta completou 30 anos no último dia 30 de março e, para celebrar a data em grande estilo, não poupou celebrações. Além de festas em São Paulo e no Rio de Janeiro, a poderosa também comemorou com alguns amigos em Amsterdã, na Holanda. Duh Marinho, amigo da dona do hit Envolver, divulgou nas redes sociais alguns registros que fez da viagem e mostrou a reação de Anitta após sair de um teatro de sexo, uma atração turística da região. Antes de chegar no local, a artista brincou: “É um lugar que eu nunca nunca fui, mas disseram que é bem legal. Ele, inclusive, está fechado, mas abriu para mim. É uma experiência que vamos descobrir lá. Vamos amar porque abriram só para mim, então a gente é obrigado a gostar e se a gente não gostar a gente vai fingir que gostou”. Saindo do teatro de sexo, a artista não escondeu seu espanto ao contar como cantaram parabéns. “Gente, meu parabéns, a mulher… 23h59 ela pegou uma vela e meia-noite em ponto ela colocou na bu**** de cabeça para baixo e apagou a velinha. Estou passada”, declarou. A cantora Lexa, que também estava presente, comentou: “Estou chocada, impactada”. Anitta deixou claro que se divertiu com a experiência e definiu o aniversário deste ano como “o melhor de todos”.