Anitta rompe com a Warner Music após tornar pública sua insatisfação com a gravadora

A cantora Anitta encerrou seu contrato com a Warner Music. A informação foi confirmada nesta terça-feira, 4, em uma nota divulgada pela artista nas redes sociais: “Após onze anos de parceria de sucesso, concordamos em seguir caminhos separados. Annita gostaria de agradecer à equipe da Warner Music por todo o apoio. E a equipe da Warner deseja a Anitta tudo de bom no futuro”. O rompimento acontece após a dona do hit Envolver expor nas redes sociais sua insatisfação com a gravadora. No último dia 8 de março, a Warner fez um post com a foto da cantora celebrando o Dia da Mulher. Ela rebateu dizendo que, ao invés de “um post bonitinho”, gostaria de uma atitude da gravadora, que não estaria colaborando com as tentativas de negociação da artista para encerrar seu contrato. “Cuidado com tudo que você assina. Eu era tão jovem e ingênua quando fiz essa merda comigo mesma há mais de 10 anos. Não sabia nem 10% da realidade. Não importa o quão pequeno você seja, você vai crescer e se ver preso em um looping sem chance é tão frustrante”, declarou a poderosa na ocasião, e os fãs subiram a hashtag “Free Anitta” nas redes sociais. Dias antes, a estrela interagiu com seguidores no Twitter e afirmou que seu desejo era deixar a Warner e fechar contrato com uma gravadora que a valorize.