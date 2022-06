Anitta ganha estátua em museu de cera mais famoso do mundo e celebra: ‘Estou muito gostosa’

Cantora esteve em Nova York para revelação de seu modelo em unidade do Madame Tussauds

Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Anitta (à direita) fez diversos elogios à estátua de cera



A cantora brasileira Anitta revelou nesta quinta, 2, a unidade finalizada de sua estátua de cera na unidade de Nova York do Madame Tussauds, o mais famoso museu do gênero no mundo. A obra demorou seis meses para ficar pronta e precisou do trabalho de 20 artistas para finalizá-la. Ao comentar sobre a estátua, a artista se impressionou com a qualidade do trabalho. “Meu Deus! Eu estou tão gostosa”, disse, e também elogiou que todas as tatuagens dela estavam na estátua. “É muito especial, porque tudo o que está acontecendo na minha carreira agora é muito novo para o meu país. E não é como se fôssemos um país pequeno, nós temos mais de 200 milhões de pessoas”, celebrou. Em outro ponto, brincou ter vontade de ter desistido durante o processo, porque foi necessário que ela ficasse várias horas parada e com a mesma expressão. Além de Anitta, Pelé, Ayrton Senna e as top models Gisele Bündchen e Alessandra Lima também já receberam homenagens dos museus Madame Tussauds, que tem a principal unidade em Londres.