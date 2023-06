Anitta homenageia Vini Jr em apresentação na final da Champions League

Cantora brasileira mostrou no Instagram detalha da roupa usada para show no pré-jogo de Manchester City e Inter de Milão; atacante reage à publicação

Reprodução / Instagram @anitta

A cantora Anitta fez uma homenagem ao jogador brasileiro Vinícius Júnior durante sua apresentação neste sábado, 10, na abertura da final da Liga dos Campeões da Uefa 2023. Para o show pré-jogo, a poderosa usou um conjunto azul composto por uma calça e uma camisa azul com o nome do atacante do Real Madrid estampado em cristais nas costas. O detalhe do look, compartilhado pela própria cantora no Instagram, não passou despercebido pelos espectadores, que comemoraram a homenagem. “A maior que temos! Anitta homenageou Vini Jr. em sua performance na final da Champions League após episódios racistas contra o jogador. Ela é a primeira brasileira a se apresentar no principal campeonato do futebol europeu”, escreveu a deputada federal Fernanda Melchionna. Recentemente, Vini Jr foi alvo de ofensas racistas durante partida entre Real Madrid e Valência pelo Campeonato Espanhol, conhecido como La Liga. Após a apresentação, o atacante compartilhou foto da cantora: “Te amo, Anitta”, escreveu. A final da Champions League é marcada pelo duelo entre Manchester City e Inter de Milão. O jogo acontece no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia. Mais cedo, Anitta declarou sua torcida para o Manchester City. “Real Madrid porque eles têm muitos brasileiros. Nesse ano, por terem um goleiro brasileiro no Manchester City, é por eles que eu torço”, afirmou a poderosa, que também reafirmou ser torcedora, no Brasil, do Botafogo, que enfrenta o Fortaleza, no Nilton Santos, às 21h, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.