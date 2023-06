Manchester City x Inter de Milão: Acompanhe minuto a minuto a decisão da Champions League

A cantora Anitta assume o palco ao som de “Envolver”.

A abertura da final da Champions League começa com show do artista Burna Boy.

As torcidas dos times já vão se acomodando no palco da final: o Atatürk Olympic Stadium, em Istambul, na Turquia.

Where will you be watching from tonight? 👀#UCLfinal pic.twitter.com/ygyncnZwIP

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 10, 2023