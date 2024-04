Anitta lança novo álbum nesta sexta-feira e fará primeira turnê mundial

O projeto conta com 15 músicas e participações internacionais, como o cantor britânico Sam Smith

Reprodução/Instagram/@anitta A turnê mundial tem previsão para começar em maio e terminar em julho



Anitta lançou na madrugada desta sexta-feira (26), seu mais novo projeto. Intitulado “Funk Generation”, a produção possui 15 músicas que são uma continuidade de carreira da artista que começou os primeiros passos nos bailes funks do Rio de Janeiro. Nas redes sociais, a cantora de “Vai Malandra” disse estar feliz por ver o funk como parte de sua inspiração no Brasil e no mundo. “Esse projeto traz nuances desse gênero musical 100% brasileiro e marca minha trajetória como pessoa e artista”, escreveu em inglês. “O funk faz parte da cultura dos moradores das favelas brasileiras, de onde venho. Já foi julgado como sem valor e até associado ao crime organizado. Um reflexo do preconceito de classe e do racismo que assombram nossa sociedade”, completou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Spotify Brasil (@spotifybrasil)

O projeto conta com faixas em três idiomas, sendo espanhol, inglês e português, além de trazer músicas já conhecidas, como “Joga pra Lua”, em parceria com Dennis e Pedro Sampaio, e “Funk Rave”. A novidade que todos estão aguardando é a parceria com o britânico Sam Smith no feat “Ahi”.

A carioca também anunciou sua turnê mundial pela primeira vez e passará por países como EUA, Canadá, Peru, Chile, México, Colômbia, Argentina, Alemanha, Holanda, Reino Unido, França, Espanha e Itália. O show será chamado de “Baile Funk Experience”, com data de início para 18 de maio na Cidade do México, no México, e finalização em Ibiza, Espanha, no dia 8 de julho.