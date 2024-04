Incêndio em pousada de Porto Alegre deixa ao menos 10 mortos

Corpo de Bombeiros está em busca de possíveis sobreviventes; de acordo com testemunhas, ainda há desaparecidos; sete pessoas foram resgatadas com vida

Na madrugada desta sexta-feira (26), um incêndio devastador atingiu uma pousada localizada na região central de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, resultando na trágica morte de pelo menos 10 pessoas. O Corpo de Bombeiros está em busca de possíveis sobreviventes, uma vez que ainda há indivíduos desaparecidos no local do incidente. As vítimas foram encontradas em diferentes andares da pousada: duas no primeiro andar, cinco no segundo pavimento e mais duas no terceiro andar. A origem do incêndio ainda é desconhecida. Sete pessoas foram resgatadas com vida, sendo que seis delas foram encaminhadas para hospitais próximos para receberem atendimento médico. De acordo com informações do g1, a pousada está situada entre as ruas Garibaldi e Barros Cassal, na Avenida Farrapos. O fogo teria iniciado nas primeiras horas da madrugada, se espalhando rapidamente pelos cômodos próximos. Somente por volta das 5h da manhã é que as chamas foram controladas pelos bombeiros, que destacaram a falta de regularização do espaço, sem alvará e sem um plano de prevenção contra incêndios.

A tragédia evidenciou a importância da fiscalização e cumprimento das normas de segurança em estabelecimentos comerciais, visando a proteção da vida e integridade das pessoas. A comunidade local se encontra consternada com a perda das vidas e aguarda por mais informações sobre as causas do incêndio e as medidas que serão tomadas para evitar que situações semelhantes ocorram no futuro.

