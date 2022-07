Anitta nega ao PT o uso de sua imagem para propaganda política

Cantora afirmou que não apoia o partido de esquerda, mas que não vai votar para reeleger o atual governo

Reprodução/Instagram/@anitta - ROBERTO SUNGI/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Anitta pediu em uma live para Lula apoiar a legalização da maconha



A Anitta utilizou as suas redes sociais neste sábado, 16, para publicar uma série de mensagens que nega a utilização de sua imagem para propagandas e campanhas políticas do Partido dos Trabalhadores. De acordo com a artista, seu voto não irá para a reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL), mas isso não dá ao direito da sigla de esquerda se vincular a sua imagem. “Atenção candidatos do PT, atenção partido PT. Eu não sou uma apoiadora do PT e não sou petista. Não autorizo o uso da minha imagem para promover este partido e seus candidatos. Minha escolha nessas eleições foi de trazer engajamento e mídia para a pessoa que tem maior chances de vencer voldemort [Bolsonaro] nessas eleições”, informou. A cantora disse que irá votar no pré-candidato petista, mas que seu nome não deve ser utilizado para não levar um ‘forão’. “Depois de muitas pesquisas a conclusão é de que essa pessoa é o Lula. E o que vou fazer daqui em diante é usar minhas plataformas no que eu puder ajudar para trazer mais visibilidade a ele com a propósito de não termos novamente voldemort na presidência. Que isso fique bem claro”, disse.