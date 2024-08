Anitta se apresentará no VMA 2024

Outros nomes que marcarão presença no evento da MTV são Katy Perry, Shawn Mendes, Camilla Cabello e Halsey

Divulgação/VMA Cantora se apresentará no dia 11 de setembro



Teremos Anitta no MTV VMA 2024, sim. A nossa “Girl From Rio” se apresentará no próximo dia 11 de setembro, ao vivo, para mais de 150 países. Além da brasileira, Karol G, LL Cool J e Shawn Mendes também farão performances. Esta é a terceira vez que a musa sobe ao palco da MTV e desta vez trará um medley de “Savage Funk” e “Alegria”, além da estreia mundial de “Paradise” com participações especiais de Fat Joe, DJ Khaled e Tiago PZK. A cantora está competindo para conquistar sua terceira vitória consecutiva pelo “Melhor Clipe Latino” este ano, sendo duas indicações nesta categoria entre as três indicações totais.

O evento comemora 23 anos neste edição, e a MTV apoiará, novamente, a organização sem fins lucrativos 9/11 Day que organiza o Dia Nacional de Serviço e Memória do 11 de setembro, e o Tuesday’s Children, que atende às famílias das vítimas do 11 de setembro.

Outras estrelas que marcarão presença são Katy Perry, Camilla Cabello, Sabrina Carpenter, GloRilla e Halsey.