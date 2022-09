Antes de cometer suicídio, apresentadora manda mensagem para o ex-noivo

‘Não aguento mais essa dor’, escreveu a americana Neena Pacholke; relacionamento terminou semanas antes do casamento

Reprodução/Facebook/neenapacholketv Neena Pacholke apresentava um noticiário em Wisconsin, nos EUA



A apresentadora americana Neena Pacholke cometeu suicídio após terminar um relacionamento de dois anos semanas antes do casamento. O caso aconteceu em 27 de agosto, mas os detalhes do caso foram divulgados nesta quinta-feira, 30, pelo Daily Mail. O que chamou atenção é que a jornalista mandou uma mensagem para o ex-noivo, Kyle, antes de tirar a própria vida. Neena, que vivia no Estado americano de Wisconsin, foi encontrada morta em casa após um amigo acionar a polícia por preocupação, pois recebeu mensagens de teor suicida da apresentadora. Quando as autoridades chegaram à casa, eles olharam pela janela, mas não conseguiram ver se havia alguém dentro. De repente, eles ouviram um barulho como se algo tivesse caído. A jornalista deu um tipo na própria cabeça com uma arma que comprou no mesmo dia em que cometeu o suicídio. No celular da apresentadora, havia pesquisas no Google feitas na noite anterior à morte sobre como acabar com a própria vida. Neena também enviou mensagens para sua irmã dizendo que “precisava de alguém para conversar”. “Ele [Kyle] me disse que me odeia e que vai se sentir como se tivesse ganhado um milhão de dólares quando eu estiver fora de sua vida”, escreveu. Minutos antes de atirar em si mesma, Neena enviou uma última mensagem para o ex-noivo: “Eu te amo Kyle. Eu sempre amei e sempre amarei. Apesar do quanto você me arruinou, eu sempre tive esperança. Sinto muito por fazer isso com você, mas não aguento mais essa dor”. Kyle chegou a ligar para a polícia pedindo auxílio, mas a apresentadora já havia se suicidado.

*Caso esteja ou conheça alguém que está lutando contra a depressão ou tenha pensamentos suicidas procure o Centro de Valorização da Vida (cvv.og.br), que fica disponível de forma gratuita 24 horas por dia pelo telefone 188.