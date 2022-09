William Bonner comete erro e é corrigido ao vivo por jornalista; entenda

Apresentador cometeu uma gafe ao fazer uma entrada no ‘Jornal Nacional’ para falar do debate

Reprodução/Globo William Bonner trocou o nome de jornalistas durante participação no 'Jornal Nacional'



O apresentador William Bonner cometeu uma gafe durante o “Jornal Nacional” de quinta-feira, 29. O âncora do principal telejornal da Globo não comandou o jornalístico na última noite, mas ele fez uma entrada ao vivo na atração para explicar como funcionaria o debate entre os candidatos à presidência da República que ele intermediou. Na bancada do jornal, estavam os jornalistas Hélter Duarte e Ana Luísa Guimarães, que Bonner acabou confundindo com Ana Paula Araújo, apresentadora do “Bom Dia Brasil”. “O segundo bloco e o quarto têm temas sorteados. Vou abrir o tema e o candidato tem que fazer a pergunta para o adversário. É depois de ‘Pantanal’. A gente volta já, já, Helder e Ana Paula”, declarou o apresentador. A jornalista então o corrigiu: “Obrigada, William, é Ana Luísa aqui. A gente se fala já, já”. O erro do âncora do “Jornal Nacional” não passou despercebido e foi comentado por alguns telespectadores nas redes sociais. “Chamou Ana Luiza de Ana Paula, será que informaram errado para ele?”, cogitou um seguidor. “E o William Bonner que errou o nome da apresentadora do ‘Jornal Nacional’? (risos)”, escreveu outro. “Bonner confundindo duas ícones do jornalismo (risos)”, acrescentou mais um.

O Bonner chamou a Ana Luiza de Ana Paula kkkk — Gabs (@gabrieltd_) September 29, 2022

William Bonner que irá mediar o debate dos candidatos a Presidência da República na Globo logo após "Pantanal" estava no estúdios Globo no RJ se preparando e entrou ao vivo no JN para mostrar os preparativos chamou Ana Luiza de Ana Paula será que informaram errado pra ele pic.twitter.com/pXYrFd2AQj — Luktv 📺🎤📹 (@luktv_spsjc) September 29, 2022

E o William Bonner que errou o nome da apresentadora do #JornalNacional? Hahahaha Ele achou que era a Ana Paula (Araújo) e era a Ana Luiza (Guimarães)! 😂😂😂😂#JN — Gabriel Belmonte (@gabobelmonte) September 29, 2022

Bonner: a gente se encontra já já. Helter e Ana Paula. Ana Luiza: obrigada, Bonner. É Ana Luiza haha. Bonner confundindo duas ícones do jornalismo. KKK pic.twitter.com/VHe7J6mc9M — lucax ✨ (@LucasCotelli) September 29, 2022

E o Boner confundido a Ana Luiza com a Ana Paula ? Kkkkk no #jn — Allonny Farias (@allonnyfarias) September 29, 2022