Após assustar em cadeira de rodas, Maíra Cardi diz que fará um cirurgia: ‘Não é opcional’

Influenciadora disse que enquanto não opera foi aconselhada a ficar deitada e só andar às vezes

Reprodução/Instagram/mairacardi Maíra Cardi contou aos seguidores que terá que passar por uma cirurgia na coluna



A influenciadora Maíra Cardi vai passar por uma cirurgia na coluna. A ex-BBB deu a notícia nesta segunda-feira, 29, em suas redes sociais após assustar seguidores por aparecer em uma cadeira de rodas e afirmar que não estava conseguindo andar. “Passando para dar uma satisfação para vocês. Muito obrigada pelas orações. Estou bem melhor, indo a trocentos milhões de médicos ao mesmo tempo, não tinha como não ficar boa. Acabei de chegar da acupuntura. O resumo é: estou completamente sem disco, amortecedor, um osso está ralando no outro, vou ter que operar, colocar um amortecedor nas minhas costas, mas meu médico falou que quanto mais eu conseguir empurrar com a barriga para deixar mais para frente a operação, melhor. Mas, de fato, eu terei que operar, não é opcional. Eles querem me tirar da crise, eu já estou muito melhor”, afirmou Maíra. Ela também contou que, por recomendação médica, terá que ficar deitada e andar apenas de vez em quando nos próximos dias. “Sentar eu devo evitar ao máximo”, contou. A influenciadora postou na última quinta-feira, 25, uma foto na qual aparece em uma cadeira de rodas sendo conduzida pelo namorado, o influenciador de finanças Thiago Nigro. Na legenda, ela fez uma reflexão associando seu estado de saúde ao momento pessoal que está vivendo: “Sem armaduras me descobri fraca, machucada e sem poder andar, afinal, meu personagem não me sustenta mais”.