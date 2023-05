Maíra Cardi revela que não usa mais decotes após namoro com Primo Rico: ‘Segura de quem sou’

Influenciadora afirmou que prepara casamento inusitado com Thiago Nigro em fazenda que nunca recebeu cerimoniais antes

Reprodução/Instagram/@mairacardi Primo Rico e Maíra Cardi anunciaram o noivado em abril



A influenciadora digital Maíra Cardi revelou que está passando por um processo de mudanças em seu estilo. Após o início do namoro com o empresário Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico, ela afirmou que se sente segura com o noivo. “Todas as vezes que eu me sentia amada, não reconhecida ou insegura, inconscientemente colocava uma roupa mais ousada para inconscientemente atrair mais atenção”, justificou. “Agora tenho uma pessoa que todos os olhares são para mim, me deixa segura de quem sou. Logo quem precisa ver e elogiar, vê e elogia”, disse. Com o noivado, Cardi assumiu ter se afastado das redes para viver o romance com o parceiro. “Estou passando por um momento de transição. Tive alguns movimentos desse na minha vida, a cada fase de transformação eu me recolho. Ele também está passando pelo dele, temos nos ajudado muito”, revelou a ex de Arthur Aguiar. Com casamento agendado para agosto deste ano, Maíra afirmou que espera uma cerimônia inusitada em uma fazenda exclusiva para o casal.