Após assustar fãs, João Gordo fala de doença e uso de drogas: ‘Estou pagando o pato’

O músico João Gordo tranquilizou os fãs nesta quarta-feira, 29, após postar uma foto na qual aparece fazendo nebulização e com um oxímetro no dedo. Na legenda da publicação, feita na última terça-feira, 28, ele apenas escreveu: “Km de cigarros, montanhas de maconha. Alguns passam ilesos, outros não”. Vários famosos comentaram o post desejando melhoras para o ex-apresentador da MTV e os fãs do artista ficaram preocupados. Com a repercussão, João Gordo falou sobre seu estado de saúde em um vídeo publicado no Instagram. “Eu não estou morrendo, mas se eu ficar marcando posso morrer. Eu tenho problema no pulmão, tenho DPOC, que é Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Quando muda o tempo, é inverno, eu fico cheio de catarro e não consigo dormir, tenho que ficar fazendo inalação e tenho que ficar com o oxímetro no dedo medindo toda hora [a oxigenação do sangue] para poder manter, se ficar abaixo de 90, tem que ir para o hospital”, explicou.

No mesmo vídeo, a mulher de João Gordo, Viviana Torrico, comentou que o post anterior do marido gerou muitos comentários maldosos, principalmente pelo fato do músico ter citado que seu problema de saúde era uma consequência do alto consumo de drogas. “Mesmo sendo algo que temos um controle, sejam respeitosos. É uma doença, tomamos todos os cuidados, temos a sorte de ter os médicos [acompanhando], mas é preocupante. A gente leu meio que na brincadeira, levando na esportiva, mas comentários rudes não são bem-vindos”, enfatizou. O ex-MTV voltou a dizer que “fumou montanhas de drogas” e acrescentou: “Fumei, fazer o quê? Fumei a vida inteira, estou pagando o pato agora”. Nos comentários, vários seguidores desejaram melhoras para o músico.