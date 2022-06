Travis Barker, do Blink-182, é internado às pressas; filha pede orações

Baterista precisou ser transferido de hospital em uma ambulância acompanhado de Kourtney Kardashian

Reprodução/Instagram/travisbarker Filha de Travis Barker fez um post pedindo orações para o pai



O músico Travis Barker, baterista do Blink-182, foi hospitalizado na última terça-feira, 28, nos Estados Unidos. Ele foi internado em um hospital de Los Angeles acompanhado de sua mulher, a socialite Kourtney Kardashian, mas, segundo o TMZ, a equipe médica achou que o artista precisava de cuidados adicionais e decidiu o transferir de hospital. Ele deixou o local deitado em uma maca e foi levado de ambulância. O motivo da internação não foi revelado. Nas redes sociais, Travis apenas postou: “Deus me salve”. As especulações de que se trata de algo sério se intensificaram após a filha do baterista, Alabama Barker, de 16 anos, postar uma foto de mãos dadas com o pai no hospital e escrever: “Por favor, enviem suas orações”. Segundo o jornal Metro, o filho mais velho de Travis, Landon, de 18 anos, fez um show com Machine Gun Kelly, amigo próximo do seu pai, em Nova York, horas após a emergência médica. No entanto, ele não postou nada da apresentação nas redes sociais e também não se manifestou sobre o estado de saúde do pai. Travis está casado com Kourtney há cerca de um mês. A cerimônia aconteceu em maio deste ano em Portofino, na Itália, e contou com a presença de familiares e amigos do casal.