Após boatos de reconciliação, fãs enxergam sombra de Saulo Poncio em foto de Gabi Brandt

Especulações sobre um possível retorno começaram após eles serem supostamente vistos em um aeroporto

Reprodução/Instagram/gabibrandt Gabi Brandt postou foto e fãs notaram uma sombra parecida com Saulo Poncio



As especulações de que a influenciadora Gabi Brandt reatou com o cantor Saulo Poncio ganharam força nesta terça-feira, 22. Isso porque, os seguidores acreditam que uma sombra que aparece em uma foto postada por Gabi no Instagram é do seu ex-marido. A publicação foi feita na última segunda-feira, 21, mas os rumores de que a influenciadora pode ter voltado com Saulo começaram antes disso, pois circulou uma foto nas redes sociais de um suposto flagra do casal andando junto em um aeroporto. O nome de Gabi foi parar nos assuntos comentados do Twitter nesta terça e, mesmo ela não confirmando o retorno com Saulo, foi muito criticada. “Gabi Brandt posta foto e eu só consegui ver essa sombra que com certeza é do Saulo. Ôh, bicha, o cropped rasgou?”, comentou um seguidor. “Eu queria muito defender a Gabi Brandt mas não dá mais gente. Esse Saulo suga toda energia dela”, escreveu outro. “E a sombra da reconciliação (risos)”, brincou mais um. Gabi anunciou o fim do seu casamento em janeiro deste ano, um mês após confirmar que estava enfrentando uma crise no casamento. Eles são pais de dois filhos, Davi e Hanry. O possível retorno da influenciadora com Saulo está gerando uma reação negativa dos seguidores, pois Gabi já teria perdoado várias traições do ex-marido. Veja a repercussão:

Gabi Brandt posta foto e eu só consegui ver essa sombra q COM CERTEZA é do Saulo

Ôh bicha, o cropped rasgou? pic.twitter.com/wDfM7RMy0P — mafe 🦂 (@scorpiangels) March 22, 2022

Eu queria muito defender a Gabi brandt mas não dá mais gente. Esse Saulo suga toda energia dela. pic.twitter.com/i5sMHtlEsL — ANA HÁVILA (@ahnalves) March 21, 2022

Gabi Brandt prometeu, prometeu e não entregou nada, tadinha. Eu amo ela, mas sinceramente… Que decepção. Mulher gata, tem tudo pra colocar o cropped e reagir de vez mas é só ladeira a baixo. E digo mais: isso que ela sente não é amor, é dependência emocional. — JÉSSICA (@jxssicardoso) March 21, 2022

Meu deus como assim Gabi Brandt???????? De novo mulher, te valoriza — lele (@leticiafalca) March 22, 2022

Eu fiquei mal lendo o tanto de coisa que estão falando com a gabi brandt imagina ela lendo essas coisas🤦 as pessoas falam tanto sobre empatia 🤦 a vida é dela gente, quem criou espectativa na vida dela foram vocês 🤡 — Mykasilva (@Mykasilva7) March 22, 2022