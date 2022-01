Gabi Brandt anuncia fim do seu casamento com Saulo Poncio: ‘Coração em paz’

Influenciadora disse que sempre irá amá-lo e que mesmo eles não sendo mais um casal, continuarão sendo uma família

Reprodução/Instagram/gabibrandt/04.01.2022 Após crise no casamento, Gabi Brandt e Saulo Poncio colocaram um fim na relação



A influenciadora digital Gabi Brandt anunciou nas redes sociais que seu relacionamento com o também influenciador Saulo Poncio chegou ao fim. O casal tem dois filhos, Davi, de dois anos, e Henry, de 11 meses, e há cerca de um mês tinham tornado público que estavam enfrentando uma crise no casamento. “Escrevo isso com lágrimas nos olhos, mas com o coração em paz, pois sei que aquele que cuida de nós e sabe de todas as coisas. Na vida, às vezes temos que dar dois passos para trás para poder seguir o caminho certo e decidimos que cada um seguirá o seu”, publicou no Instagram na última segunda-feira, 3. Gabi enfatizou que continuará mantendo uma boa relação com o pai dos seus filhos.

“Estaremos sempre juntos, não mais como um casal, mas como família. Eu e Saulo temos dois filhos lindos e só boas memórias de tempos incríveis que passei ao lado dele. Aprendi muito com ele, conheci o amor de verdade, em sua pureza e maior intensidade possível! Vou amá-lo para o resto da vida e, em mim, ele terá para sempre uma companheira e eterna intercessora”, finalizou a influenciadora. O casal começou a namorar em junho de 2018 e pouco tempo depois ficaram noivos. O casamento aconteceu em janeiro de 2019.

Assim que o casal tornou pública a crise que viviam no relacionamento e se afastaram, muitos seguidores passaram a dizer que o “brilho” de Gabi tinha voltado. Ao ser questionada por um seguidor o que ela achava sobre isso, a influenciadora respondeu: “Acho meio forçação de barra… até porque u estou do mesmo jeito de antes, só que triste no off (risos). E eu sei que [falam isso] na intenção de elogiar, mas falando isso, o povo acaba insinuando que meu ‘brilho’ depende de alguém, e não de mim”. Saulo não se manifestou nas redes sociais, mas no Natal deixou os seguidores confusos ao postar uma foto de Gabi no Instagram e declarar: “Amo você”.