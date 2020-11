Após boatos de separação, Caio Castro posta foto mostrando aliança

Quando o ator apareceu sem o anel de compromisso, começaram a surgir boatos de que ele tinha terminado com Grazi Massafera

Reprodução/Instagram/massafera/caiocastro Caio Castro mostra aliança em foto após boatos de separação com Grazi Massafera



O ator Caio Castro postou uma foto nos stories do Instagram dando “bom dia”, mas o que chamou a atenção de muitos seguidores é que ele deixou sua aliança em evidência. O artista vive um relacionamento com a atriz Grazi Massafera e, no início do mês, os fãs começaram a desconfiar de uma possível separação, pois ele postou uma foto em que não estava usando o anel de compromisso. Caio não gostou nada das especulações e chegou a se pronunciar nas redes sociais dizendo que precisava ter muita paciência para lidar com isso: “Os desocupados acham que só porque você tirou a aliança para tomar banho e esqueceu de por, separou!”. Aparentemente, o relacionamento segue firme e forte e o ator quis deixar isso claro ao aparecer de aliança. Os artistas globais foram flagrados juntos pela primeira vez no Rock in Rio de 2019 e evitaram por muito tempo assumir e falar sobre o relacionamento. Eles seguem mantendo a relação de forma discreta e sem expor muita coisa na mídia.