Após cancelamento, Monark anuncia novo podcast: ‘Com mais liberdade do que nunca’

Ex-apresentador do ‘Flow’ ficou afastado das redes sociais após ser criticado por defender a criação de um partido nazista e está suspenso do Programa de Parcerias do YouTube

Reprodução/YouTube/Flow Monark



Após ser desligado do podcast em que era sócio-fundador e ser impedido pelo YouTube de monetizar seus vídeos na plataforma, Bruno Aiub, mais conhecido como Monark, ficou um tempo afastado das redes sociais. No entanto, ele anunciou nesta quarta-feira, 23, que em breve lançará um novo podcast. “Minhas férias acabaram, se preparem que eu estou de volta, agora com mais liberdade do que nunca”, escreveu no Twitter. O ex-apresentador do “Flow” não deu detalhes do seu novo projeto, mas em seguida compartilhou um post da empresa Rumble anunciando sua entrada no mercado brasileiro e comentou: “Está aí uma plataforma que respeita a liberdade de expressão e que não vai censurar ninguém”.

O Rumble é um serviço de vídeos similar ao YouTube que ganhou visibilidade após o deputado republicano Davin Nunes, da Califórnia, criar uma conta na plataforma e levar com ele milhares de apoiadores. Desde então, a empresa com sede em Toronto, no Canadá, começou a atrair muitos conservadores e políticos que acusavam o Google, o Facebook e o Twitter de censurar suas opiniões. Segundo divulgado pela Fortune, no Rumble é possível encontrar vídeos que alegam fraude nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, na qual Joe Biden tirou Donald Trump do poder, e conteúdos que afirmam que a Covid-19 é uma farsa. O CEO do Rumble afirmou à Fortune que a plataforma não discriminará ninguém e nenhum grupo. “Não estamos envolvidos na verificação de fatos; não somos árbitros da verdade”, afirmou em entrevista publicada em novembro de 2020.

‘Cancelamento’ de Monark

Monark foi durante criticado nas redes sociais após defender a criação de um partido nazista reconhecido por lei durante um dos episódios do “Flow”. A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP), que participava do podcast na ocasião, rebateu o apresentador enfatizando que “a existência de um partido nazista fere a existência da comunidade judaica”. Com a repercussão negativa, o podcast que Monark comandava perdeu patrocinadores e convidados que já confirmados na atração cancelaram suas participações. Ele também foi desligado da empresa responsável pelo “Flow” e passou mais de um mês afastado nas redes sociais. O YouTube também tomou a decisão de suspender o apresentador do Programa de Parcerias, ou seja, ele pode continuar postando vídeos e pode criar novos canais na plataforma, mas não poderá mais ser monetizado por isso.

Minhas férias acabaram, se preparem que eu to de volta, agora com mais liberdade do que nunca! — ♔ Monark (@monark) March 22, 2022