Após carta de Rose Miriam sobre homossexualidade de Gugu, suposto namorado publica foto com apresentador

Na legenda da imagem, publicada nos Stories do Instagram, o chef de cozinha ainda escreveu ‘o amor verdadeiro’, em referência ao relacionamento entre ele e o apresentador

Reprodução/Jovem Pan News Chef de cozinha Thiago Salvático teria se relacionado com o apresentador Gugu Liberato



Nesta quinta-feira, 22, o chef Thiago Salvático compartilhou uma foto de um passeio de helicóptero que fez ao lado de Gugu Liberato. Publicada depois da divulgação de uma carta em que Rose Miriam Di Matteo, viúva do apresentador, diz que tinha conhecimento de que ele saía com homens, a foto foi considerada uma indireta por parte do suposto amante. Na legenda da imagem publicada nos stories do Instagram, o chef de cozinha ainda escreveu “o amor verdadeiro”, em referência ao relacionamento entre ele e o apresentador. A carta de Rose Miriam foi juntada ao processo em que ela pede o reconhecimento de sua união estável com Gugu. Nesta terça-feira, 20, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) validou o testamento do apresentador deixando 75% de sua fortuna para os filhos e não reconhecendo Rose Miriam como herdeira. A ex-companheira de Gugu luta pelo reconhecimento de união estável na Justiça. A decisão unânime de 4 votos a 0 mantém os 75% para os filhos João Augusto, Sofia e Marina Liberato. Os outros 25% serão divididos entre os sobrinhos do apresentador.

Na carta, revelada pelo site Em Off, Miriam fala sobre a orientação sexual do apresentador: “Anjo, eu sei que sua preferência sexual é diferente. Mas esse tipo de conduta sexual sua não vem do teu espírito, isso não é teu. Você é um homem maravilhoso. E eu tenho como transformar esse problema”. A viúva sugeria ainda que Gugu mudasse esse comportamento por meio da “mudança definitiva de Deus” e de oração e jejum. “Pode pensar que não gosta de ter relação com mulheres desde a adolescência porque você é assim e nunca vai mudar, mas isso não é verdade”, escreveu. “Eu sei dos viagras e das bebidas, eu sei dos celulares que não podem entrar junto dos donos, etc”, diz a carta.