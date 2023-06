Thiago Salvático revela se pretende expor vídeo íntimo com Gugu em processo judicial

Chef de cozinha tenta provar que tinha uma união estável com o apresentador; nas redes sociais, ele divulgou um print de uma conversa que teve com o suposto namorado poucos meses antes da sua morte

Reprodução/Instagram/salvatico.thiago Thiago Salvático não pretende divulgar vídeos íntimos com Gugu Liberato



O chef de cozinha Thiago Salvático publicou nesta terça-feira, 6, um print de uma conversa que teve com o apresentador Gugu Liberato em 2019. Na troca de mensagens, o comunicador mandou um vídeo de Maria Bethânia, no qual a cantora diz em um trecho: “Eu te amo pelas tuas faltas, pelo teu corpo marcado, pelas tuas cicatrizes, pelas tuas loucuras todas, minha vida. Eu amo as tuas mãos, mesmo que por causa delas, eu não saiba o que fazer das minhas”. Em resposta, Thiago escreveu: “Eu também te amo”. Ao divulgar o print da conversa, o chef de cozinha escreveu: “Saudade”. Gugu morreu em novembro de 2019, cerca de quatro meses após a troca de mensagens com o suposto namorado. Após a morte do apresentador, Thiago veio à público e afirmou que viveu um relacionamento de quase 10 anos com o artista que tinha 60 anos quando morreu. Ele tentou provar na Justiça que possuía uma união estável com Gugu, mas sofreu uma derrota judicial.

Thiago, no entanto, não desistiu de provar que ele era o parceiro do comunicador e não Rose Miriam Di Matteo, mãe dos filhos do artista que também tenta provar na Justiça que tinha uma união estável com Gugu. Em entrevista à Veja, Thiago falou que, além de companheirismo, tinha relações sexuais com o apresentador e pode provar: “Ainda bem que não coloquei vídeos desse nível no processo. Porque vaza tudo, estaria rolando vídeo nosso de sexo, mas pensei: ‘É melhor não’ (risos). Ia dar 3 bilhões de visualização”. Procurado pela Jovem Pan, o chef de cozinha disse que não pretende expor essas provas: “Jamais incluiria em um processo onde vaza exatamente tudo, vídeos nossos íntimos. As fotos são momentos íntimos nossos, de companheirismos, amor, afeto e cumplicidade”. No testamento deixado por Gugu, ele não mencionou Thiago e nem Rose Miriam. O apresentador destinou 75% da herança estimada em R$ 1 bilhão aos três filhos, João Augusto, Marina e Sofia, e os outros 25% aos cinco sobrinhos.