Após cirurgia, Tony Ramos apresenta quadro estável e já respira sem ajuda de aparelhos

O ator Tony Ramos se recupera bem após cirurgia no cérebro, informou novo boletim médico, emitido no início da tarde desta sexta-feira (17), pelo Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, onde ele está internado. Tony precisou drenar um hematoma subdural – um acúmulo de sangue que se forma entre o cérebro e o crânio -, nesta quinta-feira (16), e permaneceu internado. “O Hospital Samaritano Botafogo informa que o ator Tony Ramos foi submetido a uma cirurgia de drenagem de hematoma subdural (sangramento intracraniano) pela equipe do Dr. Paulo Niemeyer, na data de ontem (16). O paciente realizou uma nova tomografia de crânio na manhã de hoje (17), que mostrou significativa melhora. Tony Ramos respira sem auxílio de aparelhos, está lúcido e seu estado de saúde é estável”, informou o boletim. Devido ao ocorrido, as sessões do espetáculo “O que só sabemos juntos”, em que Tony Ramos e Denise Fraga atuam, foram temporariamente canceladas. No entanto, novas sessões serão abertas em breve para atender o público.

