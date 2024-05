Tony Ramos é internado no Rio e passa por cirurgia no cérebro

Hospital Samaritano Botafogo informou por meio de uma nota que o ator foi submetido a uma cirurgia de drenagem de hematoma subdural e diz que seu estado de saúde é estável

Paulo Belote/Divulgação/TV Globo O ator Tony Ramos acaba de completar 60 anos de carreira e está em cartaz com a peça 'O Que Só Sabemos Juntos', em São Paulo



O ator Tony Ramos, de 75 anos, foi internado nesta quinta-feira (16) no Hospital Samaritano na Zona Sul do Rio, após se sentir mal. No início desta noite, o artista passou por uma cirurgia de drenagem de hematoma subdural, comandada pelo neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho. O estado de saúde dele é estável, segundo boletim médico divulgado às 20h20.

“O Hospital Samaritano Botafogo informa que o ator Tony Ramos foi submetido a uma cirurgia de drenagem de hematoma subdural na data de hoje. O estado do paciente é estável”, diz a nota enviada pela assessoria de imprensa do hospital. O ator acaba de completar 60 anos de carreira e está em cartaz em São Paulo com a peça “O Que Só Sabemos Juntos”, ao lado de Denise Fraga, no Tuca.