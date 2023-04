Após flagrar traição em motel, ex de MC Gui explica troca de mensagens com Neymar

Bia Michelle confirmou que conversou com o jogador de futebol pelas redes sociais; saiba detalhes

Reprodução/Instagram/mcgui/neymarjr Bia Michelle disse que não estava com MC Gui quando mandou mensagem para Neymar



A ex-bailarina do Faustão Bia Michelle se defendeu após ser exposta uma troca de mensagens que ela teve com o jogador de futebol Neymar em 2021. A conversa aconteceu pelo direct do Instagram e foi ela quem puxou assunto enviando um emoji de coração para o craque do Paris Saint-Germain. Ele respondeu e Bia então disse: “Não imaginava que você me responderia, fiquei feliz”. Neymar disse que respondeu por educação, pois sabia que ela namorava um conhecido dele, referindo-se a MC Gui. A influenciadora disse que estava solteira e explicou que estava feliz com a resposta do atleta, pois o admira. Neymar agradeceu e Bia demonstrou interesse em conhecê-lo. O camisa 10 da Seleção Brasileira falou que era perigoso e perguntou se ela queria correr esse risco. Eles continuaram trocando mensagens. O vídeo em que mostra a troca de mensagens foi divulgado pelo colunista Leo Dias, do Metrópoles. Nas redes sociais, a ex-bailarina do Faustão declarou: “Eu não namorava! Estava solteira”.

Bia acrescentou: “Estava solteira em todos os diálogos! Entre o dia 17 de abril de 2019 e final de 2021, terminamos três vezes, exatamente no período das mensagens”. A exposição da conversa aconteceu após viralizar um vídeo que mostra Bia flagrando Gui com uma amante em um motel. Nos stories do Instagram, ela falou que após “A Fazenda 13” deu uma nova chance ao funkeiro, mas não conseguiu mais confiar nele e decidiu rastreá-lo. Foi assim que ela descobriu que o seu agora ex-namorado estava no motel com outra mulher. “Foi muito difícil ver tudo aquilo”, declarou Bia. Gui relutou para se pronunciar e tentou aproveitar a exposição para divulgar sua nova música. O caso, no entanto, ganhou grande repercussão e ele decidiu se desculpar. “Isso aqui não é um vídeo para justificar o injustificável. Há 15 dias, eu me encontrei com a Bia, pedi desculpa, pedi perdão, tive uma grande conversa com ela e, assim, seguimos em frente, cada um para o seu lado, cada um seguindo sua vida”, disse ao “Fofocalizando”, do SBT.