Pai de MC Gui se manifesta após filho ser flagrado com amante em motel: ‘Vou te educar’

Rogério, pai do cantor MC Gui, demonstrou apoio ao filho após circular nas redes sociais um vídeo (assista abaixo) em que mostra Bia Michelle flagrando o ex-namorado em um motel com outra mulher. Nos stories do Instagram, o ex-participante do “Power Couple” declarou: “Meu filho Guilherme, estou aqui para o que der e vier, nunca vou largar sua mão, mas eu como pai sempre vou te aconselhar, educar, te mostrar o caminho certo da vida, e saiba que toda ação tem a suas consequências, por mais dura que seja ela, mas entrego nas mãos de Deus, só ele cura, perdoa e nos ensina a cada dia, te amo”. O flagra da traição aconteceu há duas semanas, mas só foi detalhado por Bia nas redes sociais nesta segunda-feira, 10. Ela começou explicando que voltou com Gui após sua passagem pela “A Fazenda 13”, pois acreditou que “ele podia melhorar” e por ser dependente emocional dele. No reality, a aproximação do funkeiro com Aline Mineiro dividiu opiniões e resultou em uma breve separação do casal, que já estava noivo.

“Eu voltei, mas eu não conseguia me sentir em paz com ele porque eu não conseguia mais confiar. Nunca mais consegui confiar nele, mesmo assim eu fui uma mulher incrível que fazia de tudo em todos os quesitos da vida dele, queria o bem de todas as formas, mesmo assim tinha minhas inseguranças”, falou Bia. “Por não confiar nele, comecei a rastrear e foi isso o que me levou a descobrir a traição. Era uma segunda-feira, bem no começo da tarde, eu estava na casa da minha mãe e ele estava na nossa casa dormindo. Desde a hora que eu acordei, estava esquisita, com um pressentimento estranho e pedi para a moça que trabalha na nossa casa me avisar quando ele acordasse. Ela avisou e depois de um tempo essa intuição foi gritando mais e comecei a rastreá-lo.” A ex-namorada de Gui percebeu que ele estava indo para um lugar diferente do convencional e foi procurar onde era. “Coloquei no Google Maps e já apareceu o motel que ele estava. Na hora, eu só pensava que queria ir para lá, queria ver com meus próprios olhos se o que eu estava vendo [no rastreador] estava realmente acontecendo. E, sim, ele teve coragem de fazer isso comigo”, afirmou. “Foi muito difícil ver tudo aquilo.” Visando promover sua música, Gui divulgou o link Cara de Tralha e afirmou que esse é o seu pronunciamento.

