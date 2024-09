Após Mel Maia alfinetar Ryan SP, MC Daniel faz post, e web vê indireta para a ex

Atriz criticou funkeiro paulista por acusações de agressão à mãe de seus filhos, gerando reações nas redes sociais

Montagem: Reprodução/Instagram Mel Maia e MC Daniel já tiveram um relacionamento



Mel Maia fez uma crítica ao rapper MC Ryan SP após ele ser acusado de agredir sua ex-namorada. A atriz, que já teve um relacionamento com MC Daniel, expressou sua opinião em uma postagem no Instagram, onde usou a frase “Esses ‘filhos de Deus'”, gerando uma onda de reações e mais de 20 mil curtidas — a expressão fora usada por Ryan em seu pedido de desculpas. Daniel, supostamente atingido pela reação se Mel, se pronunciou sobre a polêmica, jogando uma indireta que os fãs entenderem ser para a ex.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Eu sou um moleque sossegado, vocês sabem disso. Mas volta e meia uma pessoa faz questão de tentar supor algo, plantar algo na cabeça das pessoas. Tentar me atingir de alguma forma. Vocês veem que eu não respondo, não falo nada porque não vai acrescentar nada na minha vida. Mas me deixa quietinho, tá ligado? Que se eu tiver que soltar tudo o que eu tenho para soltar, tudo o que eu tenho para mostrar, [que está] guardadinho, eu vou me sentir mal, porque eu vou acabar com a vida da pessoa. Acabo com a carreira da pessoa.”O funkeiro ressaltou que é reconhecido por seu trabalho e pela sua família, além de destacar suas conquistas na carreira.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA