MC Ryan SP é retirado de festival de música após agressão à mãe de sua filha, que se pronuncia

Giovanna Roque saiu em defesa do ex-parceiro, afirmando que a agressão aconteceu durante uma discussão e que ambos se excederam; ela ainda criticou a divulgação do vídeo

Reprodução/Instagram/@giroquue MC Ryan e Giovanna Roque são pais de Zoe de nove meses



O cantor de funk MC Ryan SP foi retirado do line up do Maringá Folia após a divulgação de um vídeo que mostra uma agressão à sua ex-namorada, Giovanna Roque. Nas imagens, capturadas por câmeras de segurança, o artista é visto chutando Giovanna, que estava no chão, além de ameaçá-la com uma mala, sendo interrompido por um terceiro indivíduo. Em resposta ao ocorrido, Ryan decidiu desativar sua conta no Instagram. A organização do festival Maringá Folia comunicou que sua apresentação foi cancelada, explicando que a decisão foi tomada após uma análise cuidadosa da situação. Além disso, a equipe de comunicação do cantor também encerrou o contrato com ele.

Giovanna, por sua vez, saiu em defesa de Ryan, afirmando que a agressão aconteceu durante uma discussão após o término do relacionamento. Ela salientou que ambos se excederam e criticou a divulgação do vídeo, chamando a pessoa responsável por isso de “infeliz” e “suja”. A ex-namorada lamentou a exposição de sua vida pessoal e ressaltou que a briga foi uma situação comum entre casais. Os dois são pais de Zoe de nove meses. O caso gerou repercussão nas redes sociais, com muitos usuários expressando indignação pela violência retratada no vídeo. A decisão do Maringá Folia de cancelar a apresentação de Ryan foi amplamente apoiada.

Veja pronunciamento de Giovanna Roque

