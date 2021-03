Após mostrar parte íntima em live, Tyler Posey diz que encontrou equilíbrio no OnlyFans

Ator também falou sobre a repercussão após revelar que já se relacionou com homens e contou sobre a experiência de ficar sóbrio durante a pandemia

Reprodução/Instagram/tylerposey58/10.03.2021 Tyler Posey mostrou sua parte íntima em uma live no OnlyFans



O ator Tyler Posey, que ficou conhecido por protagonizar a série “Teen Wolf“, na MTV, virou assunto nas redes sociais esta semana após ter mais um vídeo íntimo circulando nas redes sociais. O astro, que atualmente está com 29 anos, tem uma conta no OnlyFans, rede social destinada ao público adulto na qual os seguidores pagam por conteúdos geralmente eróticos, e, durante uma live, Tyler mostrou parte do seu pênis. Em entrevista a Variety, o ator disse não se sente objetivado por estar nessa rede social e que encontrou nela uma forma de “ser artístico e divulgar conteúdos diferentes”. “A plataforma também me deu uma boa oportunidade para ser realmente aberto sobre minha sexualidade. É estar realmente em contato com meus fãs, lançar novo conteúdo criativo que as pessoas não veem em nenhum outro lugar e ser realmente aberto sobre qualquer coisa, seja sexualidade, abuso de drogas ou qualquer coisa. Foi aí que eu realmente encontrei meu equilíbrio.”

No OnlyFans, o artista contou aos seguidores que já tinha se relacionado com homens e disse que ficou surpreso com a repercussão que a declaração teve e com o rótulo de pansexual que recebeu. “Achei muito interessante que isso quebrou essa parede que eu não senti como se tivesse levantado, mas foi mais fácil para mim ser honesto sobre todas essas coisas.” Durante a pandemia, Tyler tomou a decisão de ficar sóbrio, pois queria quebrar hábitos que vinha tendo. “Houve um momento em que ficou um pouco assustador e senti que precisava de ajuda”, declarou o ator, que também falou que não está mais completamente sóbrio, mas aprendeu muito nesse período. “Eu sentia que, desde os 14 anos de idade, eu atrapalhava meu crescimento mental por simplesmente não lidar com nada e lidar com maconha, drogas ou bebida. No momento em que fiquei sóbrio, senti que isso deu o pontapé inicial no meu crescimento e acelerou o meu processo de crescimento e de lidar com as coisas com as quais nunca tinha lidado.”