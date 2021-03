‘BBB 21’: Em Quarto Secreto, Carla Diaz vê Juliette como ‘inocente’ e Gilberto como ‘falso’

Atriz também criticou Projota e Viih Tube por falarem na casa que ela ficou em cima do muro no jogo

Reprodução/Globo/10.03.2021 Carla Diaz foi a falsa eliminada do 'BBB 21' e está acompanhando tudo no Quarto Secreto



Bastou algumas horas no Quarto Secreto para Carla Diaz ter uma nova visão sobre alguns brothers que estão dentro da casa mais vigiada do Brasil. Eliminada no paredão falso, a atriz ganhou seis cards para usar quando quiser ouvir o que os participantes do “BBB 21” estão conversando por duas horas. Carla já usou dois desses cards e ficou chocada com algumas coisas que ouviu. Uma das conversas que mais chamou atenção da sister foi ver Sarah e Gilberto falando mal de Juliette – fortalecendo a teoria de que o G3 está mesmo se desfazendo. Gil do Vigor disse no quarto do líder que a paraibana “baba o ovo” das celebridades da casa e deu como exemplo Pocah e Carla. Caio também estava na conversa e disse que se Juliette bater no paredão tem grande chance de sair. Já Sarah falou que não ia mais falar de jogo perto da sister. Assistindo a essa cena, Carla comentou: “Juliette é coração”.

Quem também decepcionou a atriz foi Viih Tube, que, em uma conversa com Thaís, Fiuk, Camilla de Lucas e João Luiz, falou que Carla fazia média dentro da casa. Camilla não concordou e defendeu a falsa eliminada. A artista afirmou: “Essa é amiga”. Viih continuou criticando Carla e, vendo a cena, ela ficou incomodada. “Fica quieta, Viih. Gente… as pessoas querem que a gente aja de acordo com o que elas querem. Nossa, estou tão prejudicada, Viih”, ironizou a sister. Carla também flagrou um papo entre Arthur e Projota e não gostou de ouvir do rapper que ela pisava em ovos com medo de ser cancelada aqui fora. Em um quadro que foi colocado no Quarto Secreto para ela analisar o jogo, a atriz deu uma plaquinha de “inocente” para Juliette, “falso” e “agente duplo” para Gilberto e “suspeito” para Projota.

Quando a Carla / Camila e João / Como a Carla / Gente a Carla / Bastiões / #quartofalso / Quando a Carla / Aí Gil / Juliette e Pocah Gabinete do ódio atualizado com sucesso!!!

pic.twitter.com/voJvuFyr41 — Time Cuzcuz BBB21🌵 (@timecuzcuz) March 10, 2021

gente a carla é muito esperta! em apenas 2 horas ela já capotou o hoje do gilberto lenda que todos duvidaram dela e vai movimentar o jogo muito!!! Os 4 pic.twitter.com/0JEie53YP9 — tats bday boy (@ARI4RT) March 10, 2021

"você se impõe quando Viih? só combinando look…" gente a Carla 🗣🗣🗣🗣🗣 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK #BBB21 pic.twitter.com/f3rD6SIcRX — júlia ˢᶜᶦ 🌵 (@jurcouto_) March 10, 2021