Após polêmica com Kéfera, Bruna Louise recebe ‘flerte’ de Alessandra Negrini

Entrevista em que a influenciadora explica fim da amizade com a humorista viralizou nas redes sociais

Montagem: Instagram/@abrunalouise/@alessandranegrini Bruna Louise respondeu a um comentário feito por Alessandra Negrini em um vídeo que abordava a recente polêmica envolvendo a Kéfera



Bruna Louise respondeu a um comentário feito por Alessandra Negrini em um vídeo que abordava a recente polêmica envolvendo a Kéfera. A situação ganhou destaque quando a influenciadora revelou ter se apaixonado pela comediante e enviou uma mensagem direta no Instagram, o que gerou uma série de reações nas redes sociais. Alessandra Negrini não perdeu a oportunidade de fazer uma piada sobre o ocorrido, comentando de forma sarcástica: “E eu que te dou like todo dia? Cadê minha DM???”. A interação entre as duas atraiu a atenção dos fãs, que se divertiram com a troca de mensagens. Em resposta ao comentário de Negrini, Bruna Louise fez uma brincadeira, expressando seu desejo de ficar “sem roupa” com a atriz. Ela compartilhou sua surpresa ao ver a repercussão da situação logo após um show, dizendo: “Meu Deus do céu, não tenho nem roupa. Que bom, porque quero ficar sem [roupa].”

