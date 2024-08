Primeiro beijo nas redes: Bruna Marquezine posta foto com João Guilherme

Artistas não tinham ainda confirmado a relação e surpreenderam fãs com a postagem

Montagem/Instagram/@brunamarquezine Atriz colocou foto do beijo em carrossel



Bruna Marquezine publicou um álbum de fotos no Instagram nesta segunda-feira (19), com cliques do aniversário de 29 anos da atriz. Entre as imagens – que tinham como temática festa junina – ainda que discreta, uma chamou a atenção dos seguidores: a que Bruna aparece dando um “selinho” em João Guilherme. Apesar de já terem sido clicados juntos, o casal ainda não havia assumido o romance. Para os seguidores, a imagem já é suficiente “Veio aí!”, comentou uma seguidora. “Toda felicidade do mundo pra vocês!’, escreveu outra. No dia 04 de agosto, quando Bruna fez aniversário, João Guilherme publicou um vídeo com a atriz e escreveu: “Que sorte a minha de poder te ter por perto, de ter minha vida iluminada pelo seu sorriso. Te desejo o melhor desse mundo. Você merece tudo, todo e muito mais, Bruna Marquezine.”

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Atriz ironizou boatos antes de assumir romance

Os rumores do romance entre Bruna Marquezine e João Guilherme começaram há um ano, exatamente em outra festa junina promovida pela atriz. Ao ver uma publicação em que os dois aparecem próximos, influenciadora digital Jéssica Beatriz,comentou: “Palavra tem poder. Amei esse casal”. A atriz chegou a ironizar os boatos. Uma seguidora comentou: “Eu não sei por que estão criando caso com isso (affair), a boca é dela. Se ela quiser sair beijando 50 bocas, é problema dela”.

Bruna, então, respondeu: “Eu queria ter tempo de beijar essas bocas todas que vocês acham que eu estou beijando e estão problematizando. Hoje é domingo e eu filmo até às 4 horas, sabe?”. Com o passar do tempo, eles foram se deixando clicar juntos, inclusive em uma viagem para Fernando de Noronha, mas ainda sem comentar sobre o romance. João Guilherme disse em entrevista ter comprado uma blusa “para o xuxuzinho” e logo os fãs associaram à Bruna. Depois, o cantor Leonardo, pai de João Guilherme, assumiu que Bruna estava “aprovadíssima” como nora.

*Com informação do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Keller