Após rumores de separação, Kim Kardashian pede divórcio de Kanye West

Separação deve acontecer de forma tranquila porque casal fez um acordo pré-nupcial

Reprodução/Instagram/kimkardashian Kim Kardashian e Kanye West estão casados mais de seis anos



A socialite Kim Kardashian pediu formalmente o divórcio do rapper Kanye West após mais de seis anos de casamento, um dos casais mais midiáticos deste século. A notícia foi dada pelo TMZ na sexta-feira,19, e mais tarde confirmada por outros meios de comunicação como o Los Angeles Times, que indica que a estrela também pediu a custódia conjunta de seus quatro filhos em comum. O pedido, registrado no Tribunal Superior de Los Angeles, confirma os rumores de que durante meses Kim e Kanye estavam considerando uma separação formal após inúmeras discordâncias. Segundo fontes próximas à família, o divórcio será pacífico, pois já existe um acordo pré-nupcial e há conversas avançadas sobre uma posterior separação dos bens, com a aprovação de ambos. O rapper vive em uma casa de repouso no estado de Wyoming, nos Estados Unidos, desde o ano passado, enquanto a socialite reside na região de Los Angeles com os filhos.

Sucesso midiático

Tabloides americanos como People, Page Six e Entertainment Tonight têm relatado a crise conjugal do casal durante meses, que foi exacerbada no ano passado quando o músico lançou uma inesperada candidatura presidencial independente para as eleições de novembro passado. Após esse anúncio, que se materializou em uma série de candidaturas locais e estaduais sem chances, o rapper estrelou uma série de comportamentos erráticos e imprevisíveis que minaram a confiança de Kim Kardashian sobre o futuro do relacionamento.

A socialite falou pela primeira vez sobre esses problemas em uma entrevista televisiva na qual ela pediu compreensão para com West, que sofre de distúrbio bipolar. O casal participou de várias sessões de terapia antes de iniciar o processo de divórcio. “Ela já teve o suficiente e lhe disse que quer algum espaço para descobrir seu futuro”, afirmou uma fonte anônima à revista People. Kardashian se casou com Kanye em 2014, se tornou um sucesso na TV com o reality show “Keeping Up with the Kardashians”, e é uma das celebridades mais populares nas mídias sociais. Ela tem cerca de 200 milhões de seguidores na Instagram. Por sua vez, Kanye é considerado um dos mais importantes rappers da história graças a álbuns como “My Beautiful Dark Twisted Fantasy” (2010) e “Yeezus” (2013).

*Com informações da EFE.