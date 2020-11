Após receber apenas 60 mil votos na eleição presidencial dos EUA, Kanye West já mira 2024

Rapper utilizou suas redes sociais para anunciar que irá concorrer à presidência dos EUA novamente na próxima eleição, que será realizada daqui quatro anos

Reprodução/Twitter @kanyewest Imagem postada no Twitter contém a legenda: "Kanye 2024".



Candidato independente ao cargo de presidente dos Estados Unidos, o rapper Kanye West obteve apenas 60 mil votos no pleito. Quase 17% desse total (10.188 votos) veio do estado do Tennessee. Outros estados em que o artista conseguiu uma quantidade razoável de votos foram Minnesota (6.796), Kentucky (6.259), Oklahoma (5.587) e Louisiana (4.837). Como sua candidatura foi anunciada de forma tardia no dia 4 de julho deste ano, a opção de voto em Kanye só esteve presente nas cédulas de 12 dos 50 estados norte-americanos. Seu desempenho somado não representa nem 0,5% do total de votos computados na eleição, de acordo com a Vanity Fair.

Entretanto, mesmo longe do resultado esperado, o rapper já confirmou que irá se preparar para a corrida presidencial de 2024. Em seu perfil no Twitter, Kanye postou uma imagem de seu rosto virado de lado com o mapa dos EUA com os votos sendo apurados. Na legenda da foto, ele disse “KANYE 2024”, dando a entender que, daqui há quatro anos, ele voltará a enfrentar democratas e republicanos pela vaga na Casa Branca. Além disso, o rapper também divulgou registros dele votando em si próprio. No momento, Joe Biden e Donald Trump disputam voto a voto a presidência, com uma leve vantagem para o democrata.