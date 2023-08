Após sete anos de espera, Brad Pitt e Angelina Jolie assinam divórcio

Artistas anunciaram o fim do relacionamento em 2016, mas separação ainda não tinha sido oficializada por causa de brigas judiciais

MARK RALSTON / AFP Os dois se casaram oficialmente em 2014, mas estavam em um relacionamento desde 2004



Sete anos após anunciarem a separação, o ator Brad Pitt, 59, e a atriz Angelina Jolie, 48, assinaram o divórcio. As informações foram divulgadas pela revista InTouch nesta sexta-feira, 11. Os artistas assinaram o divórcio após uma briga judicial intensa e, de acordo com o periódico, a separação “é definitiva”. Uma fonte disse à revista que Pitt se beneficiou com o fim do casamento com Jolie. “Eles gastaram muito dinheiro nessas batalhas legais, incluindo a luta pela custódia, e Angelina poderia ter falido, então é inteligente reduzir suas perdas. É uma grande vitória para Brad”, diz a revista. Os dois se casaram oficialmente em 2014, mas estavam em um relacionamento desde 2004. O divórcio em 2016 aconteceu por causa de diferenças irreconciliáveis, segundo ambas as partes. Desde então, os dois se envolveram em uma grande briga judicial, com Jolie acusando Pitt de asfixiar um dos filhos do casal durante um embate.