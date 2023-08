Xuxa revela detalhes sobre primeira vez com Pelé: ‘Achei engraçado’

Durante documentário, apresentadora falou sobre o relacionamento com o Rei do Futebol; os dois se conheceram quando ela tinha 17 anos e ele 41

Ralph GATTI / AFP Pelé e Xuxa namoraram por seis anos no início da década de 1980



A apresentadora Xuxa revelou detalhes íntimos sobre sua primeira vez com Pelé. No quinto e último episódio de “Xuxa, o Documentário“, do Globoplay, a Rainha dos Baixinhos contou um pouco do início do relacionamento entre os dois, dizendo que achou engraçado. “A gente começou a namorar, e ele foi realmente o primeiro cara com quem eu transei legal, assim, na cama, vi o que era. Achei engraçado poder ver de perto tudo”, disse Xuxa. Os dois se conheceram durante uma sessão de fotos. Na época, o Rei do Futebol tinha 41 anos, enquanto a modelo tinha 17. O relacionamento entre o ex-jogador e a atriz durou 6 anos. No episódio do documentário, ela ainda revelou que, por causa de apelido recebido no início de sua carreira como modelo, quis perder a virginidade ainda na adolescência. “Quando eu comecei a ser modelo com 16 anos, logo veio o título de símbolo sexual. As pessoas riam de mim, porque eu não sabia fazer cara de tesão. Tinham que me explicar com uma caneta na boca. A maioria das fotos em que estou assim era o tesão para uma virgem que não sabia o que era tesão. As meninas tiravam muito sarro da minha cara”, revelou Xuxa.