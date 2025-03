Após trair Iza, Yuri Lima deixa carreira no futebol e vira pai em tempo integral

Relação entre Iza e Yuri começou a se desenvolver logo após o término do casamento da artista com Sérgio Santos

Reprodução/Instagram/@yurilima94 Yuri Lima e filha Nala



Yuri Lima, marido da cantora Iza, revelou que, após uma traição, decidiu se dedicar integralmente à família, assumindo o papel de pai em tempo integral. Ele interrompeu sua carreira como jogador de futebol para cuidar da filha Nala, que tem apenas cinco meses. Yuri se descreve como um pai ativo, participando de atividades como trocar fraldas e dar banho na criança. A relação entre Iza e Yuri começou a se desenvolver logo após o término do casamento da artista com Sérgio Santos. O casal oficializou o namoro em fevereiro de 2024, apenas dois meses após a separação de Iza. A gravidez foi anunciada em abril, mas a descoberta da traição levou ao término do relacionamento.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Apesar da traição, Iza decidiu perdoar Yuri, e o casal reatou no mês seguinte. Essa reaproximação foi marcada por um desejo de construir uma nova fase juntos, focando na criação da filha e na estabilidade familiar. A decisão de Yuri de deixar o time Mirassol reflete seu compromisso com a nova dinâmica familiar. Com a nova rotina, Yuri se mostra satisfeito em desempenhar o papel de caseiro, priorizando a presença na vida da filha. Ele enfatiza a importância de estar ao lado de Iza e Nala, buscando um equilíbrio entre a vida pessoal e as responsabilidades familiares.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yuri Lima (@yurilima94)

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA