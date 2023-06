Apresentador casado tem affair com colega de trabalho exposto: ‘Perdi tudo’

Phillip Schofield se envolveu com um jovem de 20 anos nos bastidores do programa ‘This Morning’

Reprodução/Instagram/schofe Phillip Schofield se envolveu com colega de trabalho nos bastidores do This Morning



O apresentador britânico Phillip Schofield, de 61 anos, acredita que sua carreira acabou após se tornar público que ele teve um caso extraconjugal com um colega de trabalho. “Eu perdi tudo”, disse à BBC. Falando abertamente sobre o assunto pela primeira vez, o ex-comandante do “This Morning” declarou que eles “não eram namorados” e que tiveram cinco ou seis encontros românticos durante alguns meses. Casado há 30 anos com Stephanie Lowe, Phillip definiu o affair que viveu como “foi um erro grave”: “Eu não deveria ter feito isso”. O apresentador também confessou estar “desesperadamente arrependido”. “O que vou fazer com meus dias? Não vejo nada à minha frente a não ser escuridão, tristeza, arrependimento, remorso e culpa. Fiz algo muito errado e menti sobre isso de forma consistente.” Ao falar do agora ex-colega de trabalho, o britânico declarou: “Ele é uma parte inocente aqui. Eu era mais velho, deveria saber melhor. [O caso] foi consensual, mas foi minha culpa”. Phillip conheceu o jovem com quem se relacionou quando foi convidado para participar de um evento em uma escola de teatro anos atrás. Na época, o rapaz tinha 15 anos.

Eles começaram a trocar mensagens pelo Twitter e, de acordo com o apresentador, o jovem apenas pedia conselhos sobre como trabalhar na indústria da TV. Quando se encontraram pessoalmente pela primeira vez, não havia nenhum indício de atração sexual, afirmou Phillip. Eles teriam começado a se relacionar amorosamente meses após o jovem, que a essa altura estava com 20 anos, começar a trabalhar no programa “This Morning”. “Nós nos tornamos companheiros. E, você sabe, você anda pelos estúdios, sai junto, conversa um com o outro, esse tipo de coisa. Um dia, no meu camarim, algo aconteceu. Eu beijei alguém no local de trabalho”, contou. Os boatos de que eles estariam vivendo um affair logo dominaram os corredores da emissora, mas ambos negavam enfaticamente quando questionados. O caso, no entanto, veio à tona e o apresentador contou a sua esposa. Ele definiu a conversa como a mais difícil do casamento: “Ela está extremamente desapontada porque eu menti para ela também”.