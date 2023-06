Jojo Todynho anuncia afastamento das redes sociais e explica o motivo: ‘É muito dolorido’

Cantora expôs problemas familiares e também se prepara para as provas finais da faculdade de Direito

Reprodução/Instagram/jojotodynho Jojo Todynho ficará mais reclusa em junho por questões familiares



A cantora Jojo Todynho anunciou que durante o mês de junho vai ficar mais afastada das redes sociais. Em uma série de stories no Instagram, a dona do hit Que Tiro Foi Esse explicou aos seguidores por qual motivo ficará mais reclusa nesse período e pediu compreensão. “O mês de junho é muito dolorido para mim. Vai completar 16 anos que meu pai é falecido e estou com um tio que a gente está na luta contra o câncer, então assim, as coisas estão bem difíceis, mas Deus está no controle”, disse a funkeira, que não irá sumir totalmente das redes sociais. “Eu fico desestabilizada, tensa, nervosa, então vou sempre estar aqui falando com vocês um ‘bom dia’, mas não vou estar constante. Sou uma pessoa que não sei lidar com perdas, é complicado”, comentou. Além de lidar com a dor da perda, Jojo vai entrar nesta sexta-feira, 2, em semana de provas. A campeã de “A Fazenda 12”, que recentemente virou meme por dizer que gostaria que seu futuro escritório se chamasse “Um Tiro de Justiça”, está cursando o primeiro semestre de Direito. “Vai ser bem corrido”, adiantou a contratada da Globo sobre os testes finais. Por fim, ela desabafou: “A gente tenta brincar, se alegrar, mas as circunstâncias da vida vem de forma que a gente não entende, é isso”.