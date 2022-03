Apresentador do ‘Flow’ critica famosos que pediram retirada de entrevistas do ar: ‘Acho escroto’

Igor Coelho disse que vários artistas o chamaram no privado pedindo para que vídeos fossem deletados após a polêmica envolvendo Monark

Reprodução/YouTube/Flow Igor Coelho revelou mágoa de famosos após polêmica com Monark



Igor Coelho, apresentador e um dos idealizadores do podcast “Flow”, revelou que após a polêmica com Bruno Aiub, mais conhecido como Monark, “um montão” de artistas entrou em contato com ele no particular pedindo para que fosse retirada do ar a entrevista em que participaram. Já alguns famosos fizeram o pedido publicamente nas redes sociais, como Lucas Silveira, da banda Fresno, Tico Santa Cruz, do Detonautas, e a jornalista Gabriela Priolli. “Teve uns caras que, eu acho escroto ainda, mas pelo menos foram gente boa de mandar para mim no privado, mas teve uma galera que soltou na internet. Parecia uma reação em cadeia”, comentou Igor no canal do “Flow”, que deixou de ter os vídeos monetizados pelo YouTube.

O apresentador do podcast disse que a atitude desses famosos foi uma das coisas que mais o deixou chateado em toda essa situação. “Tinha uma galera que eu considerava amigo e estava falando muita merda. Eu entendo toda a treta, mas [pensa que] a gente está no programa e não falei nenhuma merda absurda, aí daqui 20 programas eu falo uma merda absurda e você vai [pedir para] tirar o programa [antigo do ar]? Qual o sentido?”, questinou. Igor também falou que após a punição do YouTube, os vídeos do canal passaram a ter um baixo alcance. “Tem muita gente que curte o ‘Flow’ e não está mais recebendo notificação, não existe mais isso porque a gente está desmonetizado e, apesar do YouTube dizer que não, isso afeta muito o alcance. As pessoas nem sabem que a gente está ao vivo.”

O “Flow” perdeu patrocinadores e deixou de ser monetizado pelo YouTube após Monark, que assim como Igor apresentava e era um dos sócio-fundadores do podcast, defendeu a criação de um partido nazista que fosse reconhecido por lei. Além disso, ele também declarou que as pessoas deveriam ter o direito de ser antijudeu. Na ocasião, ele foi rebatido por uma das entrevistasdas na atração, a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP), que declarou que a “a existência de um partido nazista fere a existência da comunidade judaica”. As falas de Monark tiveram grande repercussão nas redes sociais e, após inúmeras críticas e declínio de patrocinadores e convidados, ele acabou sendo desligado do grupo.