Apresentador Evaristo Costa atualiza estado de saúde e agradece mensagens de apoio: ‘Vocês comigo sou mais forte’

Jornalista foi internado após complicações relacionadas à Doença de Crohn, uma inflamação do trato gastrointestinal; ele descobriu o problema há 4 anos

Reprodução/Instagram/@evaristocostaoficial Evaristo Costa está internado no Reino Unido devido a complicações relacionadas à Doença de Crohn



O apresentador Evaristo Costa usou as redes sociais para atualizar seu estado de saúde após ter sido internado na UTI de um hospital devido a complicações relacionadas à Doença de Crohn, uma inflamação do trato gastrointestinal. Evaristo, que atualmente reside na Inglaterra, compartilhou detalhes sobre sua situação em seu perfil do Instagram. “Moda Hospital. Que inclusive nos últimos meses tem se tornado bem frequente no meu figurino. Mas quero que saibam que agora estou bem. Sem dores, medicado e assistido 24h.”, escreveu na publicação. “O meu diagnóstico de Chron é relativamente novo, descobri há 4 anos. Vê-se que ainda não aprendi como conviver e controlá-lo. Mas chego lá!! Sigo com minha resistência imunológica na “sola do pé””, explicou sobre a doença.

Segundo o jornalista, além das fortes dores abdominais, ele também estava enfrentando outros sintomas, como diarreia, febre e perda de peso. Esses sintomas estão relacionados à fraqueza e fadiga causadas pela baixa imunidade, o que torna seu corpo mais suscetível a infecções virais e bacterianas. Evaristo mencionou que já havia enfrentado complicações semelhantes há um mês, quando contraiu uma infecção na perna. Devido à gravidade de seu estado de saúde, Evaristo teve que passar a noite na UTI. Ele compartilhou em tom de brincadeira que precisou se locomover de cadeira de rodas, pois não tinha forças para andar. No entanto, na manhã seguinte, ele tranquilizou seus fãs ao afirmar que estava sem dor e pronto para enfrentar qualquer desafio. “Agradeço d+ as mensagens de carinho, as receitas, os contatos médicos e o apoio de vocês. Pode continuar mandando essas mensagens, tô com tempo pra ler tudo.

Vocês comigo sou mais forte. Nunca perca o bom humor, ok? TMJ”, disse ao agradecer as mensagens de apoio.

A Doença de Crohn é uma condição crônica que afeta o sistema digestivo e pode causar inflamação e danos ao trato gastrointestinal. Os sintomas variam de pessoa para pessoa, mas podem incluir dor abdominal, diarreia, perda de peso e fadiga. Embora não haja cura para a doença, o tratamento pode ajudar a controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Evaristo Costa, que já havia compartilhado publicamente sua luta contra a Doença de Crohn, continua a enfrentar os desafios causados por essa condição.